مجلس القضاء يقر المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية

المركز الإعلامي للمجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "عقد جلسته الثالثة عشر اليوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلاله:*بارك المجلس لرئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لتعيينهم بمناصبهم أصالة وتمنى لهم الموفقية واستمرارهم بذات النهج في أداء الواجب القضائي.*اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.*ناقش المجلس مسودة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتم إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل وإعادة دراسة المواد المدرجة في التعديل لمناقشتها في الجلسة القادمة.