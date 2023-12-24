مشعان الجبوري يتحدث عن شخصية سياسية: سنفضح من يتواطأ معه

وقال الجبوري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "بعد ادراكه ان القانون النافذ أفقده أحد شروط عضوية مجلس النواب لأنه سبق وان تمت ادانته والحكم عليه بقضايا فساد وشموله بالعفو عن عقوبة السجن يحاول الهروب من اسقاط عضويته الحتمي وذلك بالترشح لتولي منصب محافظ صلاح الدين وبدأ يتواصل مع متنفذين للتأثير على القضاء الاداري حتى لا يمنع ترشيحه لأدانته بقضايا فساد ومواجهته لأكثر من 200 قضية اخرى تتعلق باختلاسه مئات المليارات من الاموال العامة حين كان محافظاً".وأضاف، "اتمنى ان يكون واضحاً باننا سنفضح من يتواطأ معه في قبول ترشحه مهما علا شأنه او منصبه ولا عذر لمن أنذر".