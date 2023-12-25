العراق يبدي موقفاً من "مسار السلام" في اليمن

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، "تُعرب وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالبيان الذي اصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمتضمن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".وأضاف البيان، "تأمل الوزارة أن يُسهم الاتفاق في تحقيق تطلعات شعب اليمن في الاستقرار والسلام والازدهار"، معربة عن "تقدير جمهورية العراق للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الأمن في جمهورية اليمن".ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، بتوصل أطراف الصراع في اليمن للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل كامل البلاد.وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إن التدابير تتضمن أيضا الانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غروندبرغ سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية أممية تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.وأضاف البيان أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.كما ستنشئ خارطة الطريق أيضا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة، بحسب البيان.