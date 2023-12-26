حزب بارزاني: نصف إيرادات منافذ كردستان من حق الحكومة الاتحادية

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري، إن "وفد الإقليم الذي زار بغداد مؤخراً، كانت من ضمن نقاشاته وحواراته قضية المنافذ الحدودية التي تعد إيرادات غير نفطية اتحادية داخل الموازنة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّنت أن "التوصل إلى تفاهمات بهذا الموضوع مهم جداً، ونعلم أن الإيرادات غير النفطية كالمنافذ الحدودية والمطارات والرسوم الاتحادية الأخرى كالجوازات والإقامة والبطاقة الوطنية الموحدة، يجب أن تدخل جميعاً ضمن قانون الإدارة المالية، ووفق هذا القانون يجب أن تعود نصف الإيرادات التي يجبيها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية".وأضافت أن "هذه التفاهات مهمة جداً، ونحن مقبلون على نهاية عام 2023"، موضحة أن "التوصل إلى تفاهمات بهذه المواضيع مهم جداً، ونحاول أن نتوصل إلى حلول بشأنها بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم".وأشارت إلى أن "موازنة 2024 ستكون أفضل من هذا العام، رغم أن هناك بعض المعوقات منها انتخاب رئيس مجلس النواب الذي يحتاج إلى بعض التفاهمات أيضاً".