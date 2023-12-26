شروط اختيار المحافظ تثير الجدل.. هل يمكن الاستمرار لدورتين وفق الدستور؟

السومرية نيوز – سياسة



كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان شروط اختيار المحافظ هي نفسها شروط اختيار رئيس الجمهورية، وفقاً للقواعد العامة في الدستور العراقي.







وأضاف، انه "لا مانع قانوني من ان يكون المحافظ امرأة، بعد توفر الشروط اللازمة للمنصب وتصويت مجلس المحافظة". وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، "صحيح ان مدة ولاية المحافظ لم تحدد في القوانين ذات الصلة لكن عندما نعود الى القواعد العامة في الدستور، نجد ان شروط اختيار المحافظ نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، لذلك فان مدة ولاية المحافظ لا يمكن ان تتجاوز الدورتين وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والنهج الديمقراطي فلا يمكن ان يكون المحافظ لأكثر من ذلك ويمكن استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك"، مشيرا الى ان "رايه استند الى المواد 5 و6 و70 و72 من الدستور العراقي".وأضاف، انه "لا مانع قانوني من ان يكون المحافظ امرأة، بعد توفر الشروط اللازمة للمنصب وتصويت مجلس المحافظة".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الاول/ ديسمبر 2023، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.



وحُلّت مجالس المحافظات السابقة في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات كبيرة ضد الفساد والمحسوبية شهدتها البلاد، ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد.