رئيس الوزراء الاسباني يصل الى بغداد

وصل رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، الى بغداد في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصل إلى العاصمة بغداد، في مستهل زيارة رسمية إلى العراق".



وأضاف: "وستجري مراسم استقبال رسمية يوم غد في القصر الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".