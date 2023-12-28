في نشرة السومرية.. التسقيط السياسي والنتائج النهائية للانتخابات

• الراوي يعد نشر التسجيل الصوتي المنسوب له تصرفا غير اخلاقي.. ويدرجه في خانة التسقيط السياسي.• ترقب لاعلان النتائج النهائية لانتخابات المحافظات.. وحراك مكثف لحسم خريطة التحالفات.• الكشف عن فساد كبير في حقل القيارة النفطي.. متنفذون يسيطرون على الحقل، وصفقات التهريب تعقد مع شركات نقل.• اغتيال مفوض شرطة واصابة آخر وسط كركوك، وقيادة الشرطة تصف الحادث بالارهابي.