مجلس الوزراء يقرر تخصيص 5 مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قرر مجلس الوزراء تخصيص (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين، لتغطية نفقات علاج الصحفيين من كبار السن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يتجاوز عددهم أكثر من (500) شهيد".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.