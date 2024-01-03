السيد الصدر يعزي ايران بحادث تفجيري كرمان

عبر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن تعازيه للشعب الإيراني بعد التفجيرين الذين حصلا قرب قبر قاسم سليماني.

وقال الصدر في تغريدة على منصة" اكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر التفجير الإرهابي الذي طال المدنيين الأبرياء للجارة العزيزة إيران".



وأضاف، :"ونحن اذ نعزي الشعب الإيراني فأننا نتمنى له الامن والسلام والصلاح في الدنيا والاخرة والثبات على حب الاولياء من اهل البيت والسير على نهج الصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".