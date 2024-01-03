السيد السيستاني يعزي بضحايا تفجير كرمان

قدم المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، تعازيه لأسر الضحايا والشعب الإيراني بعد التفجيرات الإرهابية في محافظة كرمان الإيرانية.

وذكر مكتب المرجع الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في محافظة كرمان والذي أودى بحياة المئات من الأبرياء، خلف الكثير من الأسف والأثر".



وأضاف، :"نقدم تعازينا لأسر الضحايا والشعب الإيراني النبيل في هذه المأساة المأساوية، ونسأل الله تعالى الرحمة والمنة الإلهية للشهداء الكرام وللجرحى الشفاء العاجل".