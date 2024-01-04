زيدان ورومانوسكي يبحثان الاجراءات القانونية الخاصة بالمصالح الامريكية في المحاكم العراقية

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي، الاجراءات القانونية بخصوص القضايا الخاصة بالمصالح الامريكية المعروضة على المحاكم العراقية.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي وبحث معها الاجراءات القانونية بخصوص القضايا الخاصة بالمصالح الامريكية المعروضة على المحاكم العراقية".