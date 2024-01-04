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العامري: التواجد الأميركي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي
سياسة
2024-01-04 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,791 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
دان رئيس تحالف نبني هادي العامري، اليوم الخميس ، القصف الذي استهدف مقراً للحشد الشعبي في بغداد وأدى لاستشهاد القيادي "أبو تقوى السعيدي".
وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز : "ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأميركية المجرمة، بإستهدافها لأحد مقرات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، هذا اليوم، وإغتيال الشهيد القائد أبو تقوى السعيدي ورفاقه".
وحمل الحكومة العراقية "مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يُسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية".
اكد العامري "مواقفنا السابقة من هذا التواجد الذي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".
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