حماس: هجوم بغداد انتهاك للسيادة وخدمة للأجندة الصهيونية

وذكرت الحركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ندين الاعتداء الغادر اليوم على إحدى المقار الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، والذي أدى إلى استشهاد نائب قائد عمليات حزام بغداد أبو تقوى السعيدي وعنصر أمني آخر، وإصابة ستة عناصر آخرين، ونعتبره انتهاكاً وتعدياً على سيادة العراق وأمنه، خدمةً للأجندة الصهيونية الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة".وأضافت، انه "نتقدم إلى العراق الشقيق بأحر التعازي، ونسأل الله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أمن العراق واستقراره".