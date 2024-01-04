الخارجية: العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأرضه وقواته

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة تعبر عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقار الأمنية العراقية".وأضافت، ان "الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير"، مؤكدة ان "العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية".