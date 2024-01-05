رئيس الجمهورية: الاستهداف والتصعيد الأخير يقوض الأمن في المنطقة

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية وخلال كلمته التي ألقاها ممثل رئيس الجمهورية كامل الدليمي في المحفل الرسمي لجمهورية العراق بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر، قال: نستذكر بتقدير واعتزاز الدور البطولي الذي مثله قادة النصر بعمليات التحرير"، مؤكداً أن: "ما تم تحقيقه بعملية البناء وتأمين الخدمات لشعبنا العراقي يعتبر وفاءً لتضحياتهم من خلال التعاون من الجميع".وأضاف رئيس الجمهورية: "لقد تم الانتهاء قبل ايام من انتخابات مجالس المحافظات ويبقى توزيع المناصب بين مجالس المحافظات وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الحكومات المحلية".وتابع: "أبرز ما قدمه الشهداء هو خدمة البلد" مشيراً الى أنه يجب العمل ببرامج تطويرية لتعويض عقود من التخلف والحرمان التي عانت منها البلاد".وشدد على أن "الاستهداف والتصعيد الاخير في العراق ولبنان وايران يضع المنطقة بوضع خطير ويقوض الأمن في المنطقة".أن "موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية وادانة العداون الصهيوني".