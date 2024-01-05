في ذكرى تأسيسه الـ103.. السوداني يوجه رسالة للجيش العراقي

وقال السوداني في رسالة وجهها إلى أبناء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 103 لتأسيس الجيش العراقي في بيان لمكتبه الاعلامي ورد لـ السومرية نيوز، "إلى قوات الأرض، إلى سور بلاد الرافدين المرابطين في ميادين القتال، إلى فرسان السواتر، الى صقور الجو الف تحية وسلام ، يا من كتبت أسماءكم بأحرف من ذهب في سجل المجد، بتضحياتكم وتفانيكم قدمتم اسطورة لن تتكرر وعقيدة عسكرية وثبات على المبادئ غير معهود".وأضاف: "ناطحتم عنان السماء ببسالتكم وشجاعتكم وسقيتم ثرى الوطن الطاهر بدماءكم وبذلكم، وسحقتم مجاميع التكفير والإرهاب تحت أقدامكم ".وتابع السوداني: "احيي اخوتي وابناءي في الذكرى الثالثة بعد المئة لتاسيس الجيش العراقي الباسل، ونسال الله ان يرعاكم في عينه التي لا تنام ويثبت أقدامكم في سواتر العز والشرف ".