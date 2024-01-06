رئاسة البرلمان توجه دعوة للنواب

وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة ، يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".