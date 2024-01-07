مستشار السوداني: مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة

وقال الركابي في تدوينة له على موقع "اكس"، تابعتها السومرية نيوز، ان "مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي إلى مراتب متقدمة"، مبيناً ان "احدى ركائز عملية الإصلاح هو استخدام الدفع بالبطاقة الإلكترونية (Pos)".واضاف، ان "البنك المركزي العراقي، يشير إلى وجود استجابة كبيرة من القطاع الخاص".