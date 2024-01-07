برلماني يحدد موعد جلسة مجلس النواب.. ماذا عن انتخاب الرئيس

كشف رئيس كتلة حقوق في مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الأحد، موعد عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، وفيما أشار إلى الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان، بين موقف القوى الشيعية منها.

جلسة البرلمان

وقال الساعدي، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان سيعقد جلسته خلال الاسبوع المقبل"، موضحاً أنه "تم الوقوف مؤخراً على ثلاثة اسماء لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني"، مؤكداً ان "هذه الاسماء غير نهائية وقد يحدث فيها تغييراً"، لافتاً الى ان "القوى الشيعية منقسمة تجاه هذه الاسماء".

وأضاف، ان "موضوع حسم منصب الرئيس قد يترك لاعضاء البرلمان وقد نذهب لأكثر من جولة".

وأشار إلى أن "ملف اخراج الامريكان سيكون على جدول اعمال اول جلسة نيابية".

سحب يد السفيرة

وأوضح الساعدي، "كنا جادين في تقديم طلب سحب يد السفيرة الامريكية وهو طلب دستوري"، مردفاً "قضية السيادة والاستقلال والمصالح العليا للشعب لا يجب ان تخضع للتوافقات السياسية"، مبيناً ان "الاتفاقية مع امريكا نصت على احترام الدولة والسيادة العراقية".

فراغ

وتابع، "في الدستور العراقي هناك فراغ فيما يتعلق بطرد السفراء لكن يمكن للرئيس (الجمهورية) المعني بقبول الاعتماد والموافقة عليه طرد السفير".

واكمل، "لا نرغب بوجود السفيرة الامريكية في العراق بسبب الاعتداءات على البلاد"، داعيا الى "اعادة وتنظيم العلاقة مع واشنطن".

ورأى الساعدي، ان "السفيرة تمارس ادوارا فوق العادة وتتجاوز بعض الخطوط وتؤثر سلبا على الواقع السياسي"، معتبرا انه "هناك هيمنة امريكية على الواقع العراقي وتحول الوجود الى غير شرعي بل احتلال خاصة بعد اغتيال قادة النصر وتنفيذ اعتداءات ضد مواقع مختلفة في البلاد".

اخراج القوات الاجنبية

وأكد رئيس كتلة حقوق، "وجود توجه لغالبية قوى الاطار لاخراج القوات الاجنبية"، منوها الى "تقديم طلب موقع من قبل اكثر من 100 نائب لإخراج القوات الاجنبية بشكل كلي خلال مدة اقصاها صبيحة 1 / 1 / 2025".

واستدرك، بالقول "رئيس الجمهورية لم يصادق على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق والصادر في 2020".

ولفت الى "الحاجة لضغط شعبي من اجل اخراج الامريكان"، معتبرا أن "الحكومات السابقة اخطأت بطلب المساعدة الامريكية بمحاربة داعش".

واتم الساعدي، "مصطفى الكاظمي متورط بسرقة القرن واغتيال القادة وقد يصدر امر قبض بحقه في المستقبل".