العراق يدعو الأمم المتحدة للتواصل مع الدول التي لديها أطفال لغرض استلامهم وأعادتهم الى بلدانهم

وقال قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أستقبل وزير العدل خالد شواني، الممثل الخاص للأمم المتحدة المعنى بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا والوفــد المرافق لها".وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المعنية بملف حقوق الإنسان والخاصة بالأحداث الأطفال الضحايا نتيجة العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق ودور وزارة العدل في تطبيق معايير حقــوق الإنســان استنادا إلى الاتفاقيات الدولية".وأكد الوزير بحسب البيان، على "دور الأمم المتحدة بالتواصل مع الدول التي لديها أطفال مصاحبين لأمهاتهم المحكومات في السجون لغرض أستلامهم وأعادتهم الى بلدانهم ، مشددا في الوقت ذاته على تطبيق المعايير الدولية بالتعامل مع هذه الحالات".واتفق الجانبان على "استمرار التواصل والعمل المشترك لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة والخاصة بملف الأطفال المعني بحقوق الإنسان".وأشار شواني، أن "وزارة العدل ترحب بالتعامل والتنسيق مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم للعراق لتطوير منظومته الإصلاحية".ومن جانبها أشادت الممثل الخاص للأمم المتحدة غامبا، "بالتطور الحاصل في العراق بملف حقوق الانسان والجهود المبذولة للوزير في تطبيق هذا الملف، مؤكدة على التعاون من أجل تعزيز الشراكة بين العراق والمجتمع الدولي المعني بهذا الشأن".