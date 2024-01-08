نشرة السومرية.. تنافس عابر للمكونات لاشغال رئاسة البرلمان والحكومات المحلية تؤخر حسم

• تنافس عابر للمكونات لاشغال منصب رئيس البرلمان.. والحكومات المحلية تؤخر حسم المنصب• بعد انتهاكات مستمرة للسيادة.. بغداد تتحرك دوليا لاخراج القوات الاجنبية من العراق• الفساد والتلكؤ يلاحقان مشاريع مداخل بغداد.. واتهامات لاحدى الشركات التي احيلت اليها المشاريع• بغدادية ترعى ستة وتسعين يتيما في دارها وتطالب بقطعة ارض لايوائهم