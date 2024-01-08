الحلبوسي والحكيم يؤكدان أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية

أكد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حزب تقدم في بيان، "التقى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مساء اليوم الاثنين، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم".



وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية وبما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية حاجات المواطن الخدمية في المحافظات".