السيد الصدر يدعو انصاره للاستمرار على الإصلاح

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أنصاره الى الاستمرار على الإصلاح والابتعاد عن الفساد.

وقال السيد الصدر في بيان أدناه نصه، "سأبقى ما حييت في الاصلاح ومع الاصلاح ضد الفساد وإن تكالب شعبي ضدي كما تكالب عليّ اثناء مقاومة الاحتلال في النجف الاشرف، فكظمت وخسروا وهنالك يخسر المبطلون".

وأضاف "فاستمروا على الاصلاح وإن مات مقتدى الصدر، وابتعدوا عن الفساد ابتعاد الصحيح عن الاجرب"، وتابع بالقول "والا فستحشرون معهم ولات حين مندم".