رئيس سلطة الطيران المدني يطلب إعفائه من منصبه (وثيقة)

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها "السومرية نيوز"، ان الأسدي طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالموافقة على اعفائه من تكليفه برئاسة سلطة الطيران المدني، عازيا ذلك الى "ضغوطات تفوق طاقته".أدناه الوثيقة: