في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد

• بعد انتهاء عطلته التشريعية.. لا جلسة للبرلمان هذا الاسبوع.. واجتماع نيابي مرتقب لمناقشة القصف الامريكي.• رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية.• جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.