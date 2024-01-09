في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأعرجي واللامي يبحثان ملفي المخدرات والارهاب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478636-638404131821925436.jpg
في نشرة السومرية.. جلسات البرلمان ومناقشة القصف الأمريكي وبقاء القوات الأجنبية في البلاد
سياسة
2024-01-09 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
1,032 مشاهدة
• بعد انتهاء عطلته التشريعية.. لا جلسة للبرلمان هذا الاسبوع.. واجتماع نيابي مرتقب لمناقشة القصف الامريكي.
• رئيس الجمهورية يدعو لوضع برنامج عمل محدد للتحالف الدولي.. والاقليم يتمسك ببقاء القوات الاجنبية.
• الهيئة القضائية تحسم ثمانين طعنا انتخابيا.. وتغييرات مقاعد الكوتا تؤخر حسم الحكومات المحلية.
• جسر حي القادسية ينتهك خصوصية الاهالي.. ومطالبات بتغيير مساره الى ارض مجاورة.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
محليات
37.43%
06:08 | 2024-01-08
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
06:08 | 2024-01-08
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
أمن
25.44%
03:50 | 2024-01-09
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
03:50 | 2024-01-09
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
اقتصاد
19.81%
02:46 | 2024-01-08
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
02:46 | 2024-01-08
مع قرب إطلاقها.. تعرف على شروط وتفاصيل قروض صندوق الإسكان العراقي
محليات
17.32%
05:46 | 2024-01-08
مع قرب إطلاقها.. تعرف على شروط وتفاصيل قروض صندوق الإسكان العراقي
05:46 | 2024-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
Morning Live
قانون العمل العراقي - الحلقة ١٨٨ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
ناس وناس
قضاء الزوراء بغداد - الحلقة ١٨٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
مع او ضد 9 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
جات بالليل
- 07-01-2024 جات بالليل 30 ثانية وبنات افكاري | 2024
12:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
خط أحمر
القبض على عصابة مخدارت في منطقة باب الشيخ - الحلقة ٣٥ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-07
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
رحال
مدينة الثقافة والفنّ والتراث… مدينة الناصرية - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-06
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.