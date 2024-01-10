مشعان الجبوري يتحدث عن تغييرات في نتائج انتخابات صلاح الدين (صورة)

بقرار الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية اليوم القاضي بشطب اصوات المرشحين الذين يتم استبعادهم وباجتثاث زهير محمود زهوان العجيلي تغيرت نتيجة انتخابات محافظة صلاح الدين واصبح لحزب الجماهير 4 فائزين بدلاً من 5 والاطار 3 بدلاً من 2 فيما حافظت الكتل الاخرى على… pic.twitter.com/41Oiva7gLy
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 10, 2024
بقرار الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية اليوم القاضي بشطب اصوات المرشحين الذين يتم استبعادهم وباجتثاث زهير محمود زهوان العجيلي تغيرت نتيجة انتخابات محافظة صلاح الدين واصبح لحزب الجماهير 4 فائزين بدلاً من 5 والاطار 3 بدلاً من 2 فيما حافظت الكتل الاخرى على… pic.twitter.com/41Oiva7gLy