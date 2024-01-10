السوداني: نسعى لخروج "سريع ومنظم" لقوات التحالف الدولي

وأضاف السوداني في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "العراق يريد الانسحاب عن طريق التفاوض"، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا.ووصف السوداني وجود تلك القوات بأنه "مزعزع للاستقرار"، في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش الذي احتل مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.