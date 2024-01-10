العراق يتلقى دعوة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل عصر اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد سالم الزعابي".وحمل الزعابي، وفق البيان، "تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى رئيس مجلس الوزراء، مسلماً إياه دعوة من محمد بن راشد للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستُقام في الإمارات في شهر شباط المقبل".وأكد رئيس مجلس الوزراء "عمق العلاقة بين العراق والإمارات، مشيراً إلى أهمية القمة العالمية، وأثرها الحيوي في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها للمواطنين، وأثنى على حكومة الإمارات وريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية".