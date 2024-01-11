فؤاد حسين: الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية يجب أن تعالج من الطرفين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف عن "خطوات لاحقة" ضد الحوثيين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478761-638405605298206603.jpg
فؤاد حسين: الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية يجب أن تعالج من الطرفين
سياسة
2024-01-11 | 03:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
765 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق هو من يحدد الحاجة لبقاء القوات الأميركية من عدمها، فيما بين أن قوات التحالف الدولي "موجودة بدعوة من الحكومة العراقية".
وقال حسين في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث": "لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن"، معتبراً أنه "يجب تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب القوات الأميركية من العراق وعلى ضوء نتائج المفاوضات سيتم اتخاذ القرار اللازم، سواء بالانسحاب أو جدولة الانسحاب".
وتابع: "كانت هناك مفاوضات في السابق، وكان هناك وفد عسكري أمني في واشنطن قبل عدة أشهر، والمسيرة التفاوضية مع واشنطن توقفت لكن الحوار مستمر"، مبينا، "قريباً سنعلن عن موعد بدء المفاوضات وعلى أي مستوى وبأي شكل".
كما ذكر أن بغداد أكدت لواشنطن أن الحكومة العراقية "ملتزمة بالتهدئة"، معتبراً أن "الأحداث الأخيرة غير مقبولة، حيث كانت هناك هجمات وهجمات مضادة".
واعتبر أن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية يجب أن "تعالج من الطرفين"، مضيفاً أن رئيس الوزراء يعمل باستمرار للتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى التهدئة.
كما بين أن "الأوضاع تغيرت في المنطقة بعد الحرب على غزة، وهناك تشابك في الأمور الوطنية والإقليمية، موضحاً أن "قرار الحرب يحدده الدستور والقانون وليس هناك قرار خارج الدولة"، لافتا الى ان "قرار الحرب قرار خطر ولسنا من دعاة الحرب حيث إن العراق بحاجة إلى الأمن والاستقرار".
هذا وشدد حسين على أن "خرق الوضع الأمني في العراق غير مسموح به من أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية".
وعن الهجمات التي تطال إقليم كردستان، قال حسين، "الهجوم على إقليم كردستان هو هجوم على الحكومة الاتحادية واستمرار هجمات الطائرات المسيرة على إقليم كردستان سيؤثر على الوضع العام في العراق حيث لا يمكن تجزئة الأمن في العراق وأمن كردستان مع أمن العراق".
هذا ورأى أن "جزء من المشاكل التي يعاني منها العراق سببها الصراع الأميركي الإيراني وهذا الصراع سينعكس على الساحة العراقية لأنها ساحة مفتوحة".
كما أوضح حسين أن "جزءا من المشاكل الموجودة داخل العراق مرتبط بدول الجوار"، مضيفاً أن بغداد أجرت لقاءات مكثفة في تركيا للوصول إلى اتفاق أمني مشابه للاتفاق مع إيران.
*تصريحات انهاء تواجد التحالف الدولي كانت "لارضاء الجماهير"
كشفت صحيفة بوليتيكو الامريكية، عن برقية لوزارة الخارجية الامريكية، تكشف عن "بلاغات سرية" من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكبار مستشاريه، تبلغ الجانب الأمريكي بالرغبة ببقاء القوات الامريكية في العراق، وان تصريحات انهاء تواجد التحالف الدولي كانت "لارضاء الجماهير".
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، إن رئيس الوزراء العراقي صرح لمسؤولين أمريكيين بشكل خاص أنه يريد التفاوض بشأن إبقاء القوات الأمريكية في البلاد على الرغم من إعلانه الأخير أنه سيبدأ عملية إخراجهم من البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قالوا لمسؤولين أمريكيين إن إعلانه كان "محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية" وأن السوداني نفسه "ظل ملتزمًا" بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق، وفقًا لما جاء ببرقية لوزارة الخارجية حصلت عليها صحيفة بوليتيكو.
وجاء اعلان السوداني انهاء تواجد القوات الدولية عقب الغارة الامريكية التي اسفرت عن استشهاد عضو كبير في الفصائل العراقية ببغداد، فيما اشارت الصحيفة الى ان استعداد العراق لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد أمرًا بالغ الأهمية لإدارة بايدن، وترى الولايات المتحدة أن وجودها في العراق مهم ليس فقط لمنع عودة تنظيم "داعش" الارهابي ولكن أيضًا لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وبينما أُبلغ المسؤولون الأمريكيون بأن العراق مستعد لمناقشة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، فمن المحتمل أن تجبره المكائد السياسية داخل البرلمان العراقي على اتخاذ خطوات لإزالة القوات الأمريكية، بحسب الصحيفة.
ورفض مجلس الأمن القومي التعليق على البرقية، ولم تستجب وزارة الخارجية لطلب التعليق إلى صحيفة بوليتيكو.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
50 يوما فقط أمام 17 مليون عراقي لإثبات عراقيتهم وتمكنهم من "الانفاق والشراء"
محليات
42.34%
03:02 | 2024-01-10
50 يوما فقط أمام 17 مليون عراقي لإثبات عراقيتهم وتمكنهم من "الانفاق والشراء"
03:02 | 2024-01-10
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
محليات
22.86%
09:11 | 2024-01-09
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
09:11 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
محليات
17.49%
05:58 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
05:58 | 2024-01-09
الإعمار تفشل في تخطيط جسر جديد ببغداد.. يمر فوق منازل القادسية
محليات
17.31%
06:46 | 2024-01-09
الإعمار تفشل في تخطيط جسر جديد ببغداد.. يمر فوق منازل القادسية
06:46 | 2024-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الديوانية - قضاء الحمزة الشرقي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-11
ناس وناس
الديوانية - قضاء الحمزة الشرقي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-11
بعد التحري
نفط القيارة .. ثروة تستنزف ومحاسبة غائبة - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-10
بعد التحري
نفط القيارة .. ثروة تستنزف ومحاسبة غائبة - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الديوانية - قضاء الحمزة الشرقي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-11
ناس وناس
الديوانية - قضاء الحمزة الشرقي - الحلقة ١٨٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-11
بعد التحري
نفط القيارة .. ثروة تستنزف ومحاسبة غائبة - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-10
بعد التحري
نفط القيارة .. ثروة تستنزف ومحاسبة غائبة - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
52 دقيقة
ارتفاع أسعار الايجارات! ما مصير أصحاب المحلات؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-1-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
Morning Live
ما أسباب كثرة حالات الانتحار في الآونة الأخيرة - الحلقة ١٨٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف خبيره التنميه البشريه لارسا 10 -1-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-10
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
بالمختزل
الصدر يدين القريب والبعيد شلع قلع كلهم حرامية! - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-09
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
Celebrity
عازف البيانو وسام فرنجية - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-08
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
عشرين
العصا والجزرة في العراق... رسائل سلام وسلاح مضطربة! - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل العراق قادر على إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه؟
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.