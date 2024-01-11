البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت.. هل يتضمن انتخاب رئيس للمجلس؟

ويتضمن جدول اعمال الجلسة التي أعلن عنه المكتب الإعلامي لمجلس النواب، وأطلعت عليه السومرية نيوز، فقرة واحدة وهي (انتخاب رئيس مجلس النواب)، على ان تبدأ الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني/ يناير 2024.جدول الأعمال ادناه: