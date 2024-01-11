زياد الجنابي: خطوات السوداني بشأن الإعمار غير مسبوقة وأحدثت نقلة نوعية

وقال الجنابي في حديث للسومرية نيوز، إن "الخطوات التي يسير عليها رئيس الوزراء بشأن الإعمار ومنها توسيع الطرق وإنشاء الجسور لفك الازدحامات وإنشاء المجمعات السكنية غير مسبوقة في بغداد وحتى المحافظات".وأضاف أن "العراق يشهد نقلة نوعية في جانب الخدمات لم تقم بها جميع الحكومات السابقة"، مشيراً الى أن "هناك ارتياحاً لدى المواطنين بعد أن شاهدوا مشاريع على أرض الواقع وليس على الورق كما كان سابقاً".واطلقت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية مشاريع مهمة في بغداد ومحافظات عدة، كان آخرها يوم أمس حين أعلن السوداني عن بدء العمل بمشروع جسر الجادرية الجديد وتوسعة طريق أبو نؤاس.