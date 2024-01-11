في نشرة السومرية.. اخراج القوات الأجنبية وحسم ملف اختيار رئيس للبرلمان

• الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل الحكومات المحلية.• البرلمان يحدد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد.. وترجيحات بصعوبة الاتفاق على حسم الملف.• تركمان كركوك يطلقون مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية.. تقاسم السلطة وتوفير الخدمات ابرز بنودها.• اكوام النفايات تتكدس وسط الاحياء السكنية في البصرة.. والتلكؤ يخيم على احد الشوارع الرئيسة في النجف.• لأول مرة..اسرائيل تمثل أمام العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.. وجنوب افريقيا تمتلك الادلة لادانتها.