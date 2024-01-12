أكبر سرقة في تأريخ العراق.. نائب: نخسر سنوياً 21 مليار دولار لهذا السبب

يخسر العراق سنوياً ٢١ مليار دولار جرَّاء فرق العملة، وهذه أكبر سرقة واضحة في تأريخ البلاد، في وقت تعجز الحكومة والبنك المركزي عن السيطرة على السوق الموازي، أو لا يرغبان بذلك.
نفط العراق يتم بيعه بالدولار، والحكومة والبنك المركزي تحسب كل ١٠٠ دولار بـ ١٣٢ ألف دينار، ففي فرق العملة…
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) January 12, 2024
يخسر العراق سنوياً ٢١ مليار دولار جرَّاء فرق العملة، وهذه أكبر سرقة واضحة في تأريخ البلاد، في وقت تعجز الحكومة والبنك المركزي عن السيطرة على السوق الموازي، أو لا يرغبان بذلك.
نفط العراق يتم بيعه بالدولار، والحكومة والبنك المركزي تحسب كل ١٠٠ دولار بـ ١٣٢ ألف دينار، ففي فرق العملة…