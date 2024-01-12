تقدم يعلن عن ترشيح شعلان الكريم رئيسا لمجلس النواب

أعلن حزب تقدم اليوم الجمعة، عن ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد حزب تقدم اجتماعاً للكتلة النيابية برئاسة محمد الحلبوسي؛ للتباحث بشأن اختيار رئيس مجلس النواب".



وأضاف: "نتج عن الاجتماع ترشيح النائب الشيخ شعلان عبد الجبار الكريم لتولِّي منصب رئيس مجلس النواب بإجماع نواب الحزب".