نائبة تنفي توقيعها على طلب لحزب تقدم بشأن منصب رئيس البرلمان

وقالت الشمري في بيان، "ننفي توقيعنا على اي طلب من حزب تقدم بخصوص الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب".وكان حزب تقدم أعلن، اليوم الجمعة، عن ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب، باجتماع نواب الحزب، وارفق تواقيع للنواب.