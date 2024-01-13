مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".وكان من المقرر أن يعقد البرلمان في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم، جلسة لانتخاب رئيس جديد.