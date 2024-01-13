بغداد وكردستان تبحثان الإجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي الإقليم

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الإجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيدان استقبل رئيس اقليم كوردستان نيچرفان بارزاني وبحث معه الإجراءات القانونية لمعالجة ازمة رواتب موظفي الإقليم".



واكد الجانبان، بحسب البيان على "منع اي اعمال عدائية تجاه الإقليم".