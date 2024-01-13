بحضور 260 نائباً.. بدء جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الحالي للسنـة التشريعية الثالثة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن عدد الحضور بلغ 260 نائباً.وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت، جلسة خصصها لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الجلسة تأجلت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.