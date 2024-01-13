السومرية تنشر أسماء المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن المرشحين، هم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار".وأضاف البيان، أن "النائب ⁠عبد الرحيم الشمري انسحب من الترشح لرئاسة مجلس النواب".