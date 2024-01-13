عمليات العد والفرز بدأت.. انتهاء الجولة الأولى من التصويت على مرشحي رئاسة البرلمان

أفاد مراسل السومرية، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان.



وقال مراسلنا، إن الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان انتهت، لتبدأ بعدها مباشرة عملية عد وفرز الأصوات.



يذكر أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب، هم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار".