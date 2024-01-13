نتائج أولية.. شعلان الكريم يتقدم على منافسيه لرئاسة البرلمان

وقال مراسلنا، إن نتائج التصويت حتى اللحظة تشير إلى تقدم شعلان الكريم على منافسيه، يليه سالم العيساوي، ثم محمود المشهداني.ولفت إلى، أن المنافسة منحصرة الآن تقريباً بين الكريم والعيساوي، مؤكداً أن هذه النتائج أولية وقابلة للتغيير.وقبل قليل، أتم أعضاء مجلس النواب، الجولة الأولى من التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، فيما تجرى حالياً عمليات عد وفرز الأصوات.يذكر أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب، هم: "سالم العيساوي، محمود المشهداني، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار".