مجلس النواب يستأنف جلسته لانتخاب رئيس له

استأنف مجلس النواب، قبل قليل، جلسته لاختيار رئيس جديد له.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس النواب استأنف جلسته بحضور 232 نائباً.

وأضاف مراسلنا أن المجلس صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ليلجأ البرلمان الى جولة ثانية.