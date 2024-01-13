نائب يكشف تطورات استئناف جلسة البرلمان

كشف النائب ناظم الشبلي، السبت، أن النائب الاول لرئيس البرلمان يرفض عقد جلسة المجلس ويخالف النظام الداخلي.

وقال الشبلي في بيان، إن "النائب الاول يرفض عقد جلسة البرلمان ويخالف النظام الداخلي للمجلس بعد رفعها لنصف ساعة رغم اكتمال النصاب وينتظر الموافقة من خارج المجلس لانعقادها".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ليلجأ البرلمان الى جولة ثانية.