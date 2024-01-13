البرلمان يقرر رفع جلسته حتى اشعار آخر

قرر مجلس النواب، رفع جلسته لاختيار رئيس جديد له حتى اشعار آخر.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس النواب قرر بعد استنئاف جلسته رفعها حتى اشعار آخر.

وكان مجلس النواب قرر، قبل قليل، استئناف جلسته لاختيار رئيس جديد له، بحضور 232 نائباً.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ليلجأ البرلمان الى جولة ثانية.