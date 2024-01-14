Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرلمان يقرر رفع جلسته حتى اشعار آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المؤتمر الأول لمكافحة الفساد يخرج بجملة توصيات

سياسة

2024-01-14 | 07:41
المؤتمر الأول لمكافحة الفساد يخرج بجملة توصيات
455 مشاهدة

عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، فيما خرج بجملة توصيات بينها تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة.

وذكر بيان للمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد مكتب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، الذي استعرض الجهود المبذولة في هذا المضمار خلال عام كامل، بحضور عدد من الوزراء والنواب والمستشارين ومسؤولي الدوائر والهيئات المعنية بمكافحة الفساد".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، "جهود جميع المتصدّين لآفة الفساد، واصفاً وقفتهم بالبطولية، والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام، وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري".

وبيّن أن "الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي، وأن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد، وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد، وأن الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وكذلك تشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في الاخبارات والشكاوى، وعلى إثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد وأحيلت إلى القضاء وفق القانون".

وأشار إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".

واختُتم المؤتمر بجملة توصيات جاء فيها:
1- الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة؛ بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.

2- التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية؛ منعاً للفساد وحماية للأموال العامة.

3- تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

4- تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.

5- تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.

6- السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصاً ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.

7- تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استناداً إلى أحكام المادة 108 من الدستور؛ تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الإكتئاب في فصل الشتاء - الحلقة ١٩١ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-14
Play
الإكتئاب في فصل الشتاء - الحلقة ١٩١ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي في بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-14
Play
شارع المتنبي في بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2024 | 2024
14:21 | 2024-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2024 | 2024
14:21 | 2024-01-13
رحال
Play
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
Play
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Play
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
Play
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
Play
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
حقائب يد مميزة وصناعات حرفية مغربية - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-12
Play
حقائب يد مميزة وصناعات حرفية مغربية - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-12
علناً
Play
علناً
جلسة البرلمان يوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمجلس - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-11
Play
جلسة البرلمان يوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمجلس - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الإكتئاب في فصل الشتاء - الحلقة ١٩١ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-14
Play
الإكتئاب في فصل الشتاء - الحلقة ١٩١ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي في بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-14
Play
شارع المتنبي في بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2024 | 2024
14:21 | 2024-01-13
Play
العراق في دقيقة 13-1-2024 | 2024
14:21 | 2024-01-13
رحال
Play
رحال
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
Play
البصرة الفيحاء - الحلقة ٣١ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-13
Play
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Play
من ١٣ الى ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-01-13
Biotic
Play
Biotic
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
Play
العلاج بالتسوق! - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-12
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
Play
أفلام مصرية مشوقة في عام 2024 - فن نيوز - الحلقة ١٩ | 2024
14:30 | 2024-01-12
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
حقائب يد مميزة وصناعات حرفية مغربية - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-12
Play
حقائب يد مميزة وصناعات حرفية مغربية - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-12
علناً
Play
علناً
جلسة البرلمان يوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمجلس - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-11
Play
جلسة البرلمان يوم السبت لانتخاب رئيس جديد للمجلس - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-11

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.