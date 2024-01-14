بارزاني يناقش في بغداد مستحقات الإقليم المالية ورواتب الموظفين

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "التقينا مع عدد كبير من المسؤولين في بغداد وناقشنا معهم موضوع مستحقات الإقليم"، موضحا انه "نأمل ان تكون هناك خطوات لاعادة الموازنة الى البرلمان لاعادة النظر في هذه المستحقات".وأضاف: "نأمل ان يكون موضوع منح رواتب موظفي الاقليم ليس خبراً عاجلاً في التلفاز انما ان يكون امر طبيعي كسائر موظفي الدولة ".وقال بارزاني في رد على سؤال للسومرية حول ايجاد حل نهائي لمشكلة مستحقات الاقليم: "نتمنى ان يكون هناك حلول من جانب الحكومة المركزية بناء على ما لاحظناه من مواقف من حكومة السوداني".