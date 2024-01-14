نشرة السومرية.. جدل في البرلمان حول مرشح الرئاسة ومساع للطعن بترشيح "الكريم"

= جدل في البرلمان حول المرشح لرئاسة المجلس.. ومساع نيابية للطعن بترشيح شعلان الكريم.= الحكومة تعد الفساد عاملاً محدداً لخطط التنمية.. والنزاهة تؤكد حرصها على استرداد الاموال المنهوبة.= حي المعراج في الديوانية يشكو من فقدان الخدمات.. والبلدية تعزو الاسباب لقلة الآليات وتأخر التخصيصات.= مئة يوم على حرب غزة.. مجازر اسرائيلية تقتل الاف الفلسطينيين.. والدمار يجعل القطاع غير صالح للحياة.