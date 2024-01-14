قيادي بدولة القانون: ترشيح شعلان الكريم "هز" الاطار التنسيقي

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، عمران الكركوشي، اليوم الأحد، ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب بانه "هز" الاطار التنسيقي.



وقال الكركوشي، في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "ملف مجالس المحافظات اثر على ما حصل خلال انتخاب رئيس البرلمان واثر على الاصطفافات السياسية".

واضاف، "لم نكن نتوقع الشرخ بين الاطار ويفترض ان يعاد النظر بالعهود ما بين التشكيلات الاطارية".

وتابع الكركوشي، "ترشيح شعلان الكريم اسهم بهز الاطار التنسيقي وتسبب بحدوث شرخ في المواقف".