للمشاركة بمنتدى دافوس 2024.. مسرور بارزاني يتوجّه إلى سويسرا

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم، في بيان ورد السومرية نيوز، إن "بارزاني، سيلتقي على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط".وبيّن أن "مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، تأتي في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً".ويتألف وفد إقليم كردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين وأصحاب أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس.وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس. وينطلق المنتدى هذا العام تحت عنوان (إعادة بناء الثقة)، وسيتضمن جملة من الملفات بشأن الطاقة والنظام المصرفي والذكاء الاصطناعي، وعدد من المسائل السياسية.وفي وقت سابق من اليوم، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.