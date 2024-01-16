مصدر للسومرية: القصف الإيراني على أربيل يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء

السومرية نيوز – سياسة



كشف مصدر مطلع رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير 2024، تداعيات القصف الإيراني على أربيل ومقتل 4 وإصابة 6 مدنيين.

وقال المصدر (رفض الكشف عن اسمه) للسومرية نيوز، أن "القصف الإيراني على أهداف مدنية في أربيل شمالي العراق يعرض الاتفاق الأمني بين البلدين إلى الإلغاء".



وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.